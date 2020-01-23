Санкт-Петербург, , 16:45 — REGNUM Поправки в Конституцию РФ, предложенные президентом Владимиром Путиным, призваны ликвидировать монополию влияния какой-либо одной структуры на финансово-экономическую политику России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил 23 января экономист Михаил Хазин.

По мнению Хазина, этой целью объясняется и расширение полномочий Государственной думы, и новые функции Конституционного суда, и закрепление в Основном законе статуса Государственного совета, который, по слухам, может разместиться в Петербурге — в этом случае, полагает Хазин, значение Северной столицы может возрасти.

«Власть в стране де-факто принадлежала приватизационной группировке, которая пришла в 1990-е годы, еще до Путина. Путин пришел, когда она уже была у власти — она контролировала правительство, она контролирует Центральный банк, она контролирует связи с международными финансовыми организациями. Она очень много чего контролирует. Справиться с ней очень долго не удавалось. Сейчас что сделал Путин — он размазал монополию этой группировки на финансово-экономическую политику между несколькими государственными институтами: между Госдумой, разрешив Госдуме выбирать министров, между Конституционным судом и Госсоветом. Он выполняет некоторую локальную политическую задачу по ликвидации возможности монополии отдельной структуры», — полагает Михаил Хазин.

На его взгляд, аналогичную задачу ставили перед собой отцы-основатели Соединенных Штатов Америки, когда писали свою Конституцию и применяли систему разделения властей.

«Потому что в 90-е вся структура нашей власти была выстроена под монополию очень узкой группы. Назовем ее семейно-либеральной. Дальше вы видите, что происходило», — заключил Хазин.