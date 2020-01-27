Варшава, , 00:42 — REGNUM Российская тема стала для нынешней Польши удобным способом перевалить с больной головы на здоровую в отношении как современных, так и прошлых событий. О том, как обвинения России как бы «помогают» Польше справиться с претензиями, предъявляемыми к ней самой, рассказывает редактор ИА REGNUM Станислав Стремидловский.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Со стороны США не прекращаются обвинения Польши в том, что находящиеся на ее территории культурные ценности, которые были украдены нацистами во время Второй мировой войны, до сих пор не возвращены владельцам. Вот и недавно в газете The New York Times появилась статья с критикой Польши за «плохую работу» в этой области. Ответ Польши несколько обескураживает, министр культуры Петр Глинский не нашел ничего лучшего, как обвинить Россию в удерживании «сокровищ польской национальной культуры». По логике Глинского, «грабеж», учиненный советскими оккупантами, привел к тому, что многие из польских культурных ценностей оказались на территории СССР.

Так, используя тему отражения «российского исторического ревизионизма», польские официальные лица хотят перевести собственную историческую вину на Россию. Результат этой лжи виден в реакции потомков тех, кого грабили и уничтожали гитлеровцы. Официальные лица Израиля и поддерживающие их представители США заняли в отношении польского искажения истории однозначную позицию неприятия. По словам посла США в Польше Джоржетт Мосбахер, реституция в пользу потомков ограбленных европейских евреев «не уйдет с повестки дня».

Читайте подробности в статье Станислава Стремидловского «Варшава не хочет отдавать присвоенные ценности. Но «виновата» Россия».