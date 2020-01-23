Рига, , 16:34 — REGNUM Депутат партии «Согласие» Вячеслав Домбровский жёстко раскритиковал представленный министром иностранных дел страны Эгаром Ринкевичем в Сейме (парламенте) Латвии доклад по внешней политики. Об этом пишет портал Nra.lv.

По данным журналистов, Домбровский назвал неприемлемым заявленную в докладе Ринкевича «борьбу с государствами», базирующимися на других, не западных ценностях.

Политик заявил, что такой подход не позволяет Латвии строить нормальные отношения с Россией и Китаем.

«Объявлен священный крестовый поход против тех, кто недостаточно уважает НАТО и западные ценности», — сказал политик.

Вячеслав Домбровский заметил, что результатом политики «разрушения мостов», проводимой МИД Латвии и министром Ринкевичем, стала бедность и сокращение рабочих мест. Он также выразил удивление, что США ввели санкции против Вентспилсского порта даже не предупредив своего «ближайшего союзника» — Латвию.