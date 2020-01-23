Москва, , 16:46 — REGNUM Приостановка властями США полётов на Кубу является своевольным ограничением свобод не только кубинцев, но и американских граждан. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга 23 января.

Сначала США отменили регулярные, а теперь, с марта 2020 года, отменяют и чартерные рейсы на Кубу. Сохранены только рейсы в Гавану. США в своих действиях сознательно дистанцируются от соблюдения принципов прав человека, отметила она.

Действия США в очередной раз демонстрируют, что от применения нелегитимных мер страдают простые граждане, причём не только кубинцы, но и граждане США. Их по прихоти Вашингтона беспардонно лишают права на передвижение, заключила дипломат.

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