Москва, , 16:39 — REGNUM Российская сторона рассматривает действующее руководство Боливии лишь как временное. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве, комментируя обстановку в Латинской Америке.

Она напомнила, что в Боливии продлён срок полномочий временного президента и парламентариев в условиях политического вакуума. Новых руководителей страны изберут только 3 мая. Население в значительной части воспринимает это по меньшей мере неоднозначно.

«Сохраняется риск нового взрыва напряжённости», — отметила Захарова.

Россия рассматривает нынешнее руководство Боливии исключительно как временное, так как ситуация в стране вышла за рамки конституционного русла, подчеркнула дипломат. Стране необходимо легитимное всеобщее голосование, добавила она.

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