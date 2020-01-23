Москва, , 16:26 — REGNUM В Венесуэле конфликтующие стороны пока не приблизились к компромиссу, в обществе востребован переговорный процесс. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Так, лидер оппозиции Хуан Гуайдо продолжает свою активность, он сам себя привёл к присяге в Национальной ассамблее. Негативное влияние на ситуацию оказывает и санкционное давление США.

«Насаждаемая оппозицией иллюзия двоевластия в Национальной ассамблее на деле ведёт лишь к параличу важного законодательного органа», — сказала Захарова.

Она отметила, что в Москве обратили внимание на изменение риторики представителей США. Так, 9 января госсекретарь США Майк Помпео заявил об отказе от применения силы в Венесуэле.

Сотрудничество России и Венесуэле развивается в духе прагматичного взаимовыгодного партнёрства, добавила дипломат.