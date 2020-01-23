Москва, , 16:18 — REGNUM Российская сторона по-прежнему обеспокоена формированием плацдарма «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

«Нас по-прежнему тревожит последовательное формирование плацдарма ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана», — сказала дипломат.

Так, недавно участники этой группировки напали на погранзаставу в Таджикистане. Это говорит о попытках дестабилизации в соседних с Афганистаном странах.

Она также отметила, что Москва приветствует переговоры представителей США и движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).