Москва, 23 января 2020, 16:14 — REGNUM Нацизм обеляется через дискредитацию победы СССР, так как чем меньше коммунизма, тем больше нацизма, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что польские власти создали кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президента РФ Владимира Путина.
Напомним, как сообщалось ранее, в Польше опасаются, что выступление Путина в Израиле может быть «попыткой навязать собственную версию истории» и выставить Польшу в невыгодном свете.