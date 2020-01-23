Москва, , 16:14 — REGNUM Нацизм обеляется через дискредитацию победы СССР, так как чем меньше коммунизма, тем больше нацизма, считает лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя новость о том, что польские власти создали кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президента РФ Владимира Путина.

«Что тут особенно нового? Европа в значительной степени легла под Гитлера. Мы не можем сказать, что вообще никто не сопротивлялся. Конечно, сопротивлялись. Были антигитлеровские силы. Кто-то сдавал, а кто-то спасал. Боролись на 70% коммунисты, на 30% либеральные группы. Дальше была Победа. Но что делать тем, кто был с Гитлером? Они ушли под американцев, и когда началась десоветизация Восточной Европы, они пришли, — сказал Кургинян. — Пришли те же неонацисты, которых Запад подобрал для того, чтобы работать против Советского Союза. Как эти силы не могут пытаться обелить нацизм? Конечно, они пытаются. Как обеляется нацизм? Он обеляется через дискредитацию победы СССР».

Напомним, как сообщалось ранее, в Польше опасаются, что выступление Путина в Израиле может быть «попыткой навязать собственную версию истории» и выставить Польшу в невыгодном свете.