Иерусалим, , 16:15 — REGNUM На Всемирный форум памяти Холокоста, проводимый в Иерусалиме, прибыли 46 глав различных государств.

Из стран СНГ на день памяти приехали президент России Владимир Путин, председатель нацсобрания Белоруссии Владимир Андрейченко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Армении Армен Саркисян, спикер парламента Азербайджана Октай Асадов, президент Грузии Саломе Зурабишвили, спикер парламента Латвии Инара Мурниеце и президент Украины Владимир Зеленский.

Восточную Европу представляют президент Сербии Александр Вучич, президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Словакии Зузана Чапутова, президент Албании Илир Мета, президент Венгрии Янош Адер, президент Болгарии Румен Радев, президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, президент Черногории Мило Джуканович, президент Македонии Стево Пендаровский, глава президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшич и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

Также от Европы приехали глава ЕС Шарль Мишель, глава Европарламента Давид Сассоли, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Швеции Стефан Левен, президент Австрии Александр ван дер Беллен, король бельгийцев Филипп, принц Уэльский Чарльз, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Греции Прокопис Павлопулус, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, президент Исландии Гвюдни Йоуханнессон, король Испании Филипп, президент Италии Серджо Маттарелла, президент Кипра Никос Анастасиадис, принц Норвегии Хокон Магнус, президент Португалии Марселу Де Соуза, президент Финляндии Саули Ниинисте, госминистр Монако Серж Тель, король Нидерландов Виллем-Александр и герцог Люксембурга Анри.

Помимо них на дне памяти в Иерусалиме присутствуют генерал-губернатор Австралии Дэвид Херли, президент Аргентины Альберто Фернандес, президент комиссии Святого Престола Курт Кох, генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт и вице-президент США Майк Пенс.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января стало известно, что главы 46 государств Европы, Северной Америки и Австралии получили приглашение принять участие в Пятом Всемирном форуме памяти Холокоста.