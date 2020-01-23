Загреб, , 15:50 — REGNUM Представители стран Западных Балкан могут принять участие в министерских встречах Европейского союза для обсуждения проблемы загрязнения воздуха. Об этом сообщил 23 января министр энергетики и окружающей среды Хорватии Томислав Чорич, представляя приоритеты хорватского председательства в Совете ЕС в сфере энергетики.

Отвечая на вопрос о загрязнении воздуха, вызываемом электростанциями на Западных Балканах, хорватский министр отметил, что «загрязнение не знает границ», и потому важно, чтобы Европейский союз более активно сотрудничал с государствами региона, сообщает агентство МИА.

Как заявил депутат Европарламента Микаэль Блосс, на сегодняшний день показатели загрязнения воздуха от 16 электростанций в Балканском регионе превышают загрязнения от более чем 250 электростанций на территории Европейского союза.

Томислав Чорич сообщил, что уже направил министрам по вопросам энергетики и экологии стран Западных Балкан приглашения принять участия в профильных заседаниях министров ЕС для обсуждения данной проблемы.