Киев, , 15:42 — REGNUM Советник Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко сегодня, 23 января, разъяснил общественности ряд моментов, связанных с выступлением президента Украины на форуме в Давосе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Отметим, что на Украине, обсуждая выступление, особо обратили внимание на полупустой зал и даже отсутствие на выступлении Зеленского масштабной делегации украинских депутатов, которые прибыли на форум из Киева.

«Вход в зал и возможность находиться на самой основной сцене Давоса, где впервые после длительного перерыва после 2015 года выступал президент Украины, ограничен тем количеством пропусков, которые есть на руках у официальной делегации. Обычно это около 5 так называемых супер VIP-пропусков», — сообщает Устенко.

Он отметил, что все эти пропуска «именные и непередаваемые», поэтому все пассажи по поводу того почему там нет украинских депутатов (равно как и депутатов из других стран) — не логичен.

«У них нет и никогда не было доступа в «периметр»», — заявил советник. Устенко подчеркнул важность того момента, что выступление на основной сцене Давоса транслируется на весь мир.

«И международное экспертное сообщество имеет абсолютно полный доступ к информационным потокам из Давоса», — добавил он. В завершение Устенко обратил внимание, что сессию с президентом Зеленским модерировал основатель Всемирного экономического форума Клаусс Шваб, что, по его мнению, также свидетельствует в пользу украинского лидера.