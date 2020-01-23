Иерусалим, , 15:44 — REGNUM Стела «Свеча памяти», которую открыли в Иерусалиме 23 января, стала первым монументом подвигу жителей и защитников блокадного Ленинграда, установленным в дальнем зарубежье. Об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, принявший участие в церемонии.

«Эта горящая свеча из камня — первый в дальнем зарубежье монумент, посвященный блокадному подвигу Ленинграда. Уверен, будут и другие. Это дань памяти нашим предкам, которые спасли мир от фашизма. Он будет объединять наши народы, Иерусалим и Санкт-Петербург, Израиль и Россию», — подчеркнул Беглов.

По его словам, важно, что памятник был открыт в год 75-летия Победы в присутствии президента России Владимира Путина и главы Израиля Биньямина Нетаньяху. Правительство Петербурга также продолжит увековечивать память о войне, блокаде и Победе в регионах и странах, где живут непосредственные участники тех событий, обещал Беглов.

Так, город планирует открыть филиалы Музея обороны и блокады Ленинграда в тех регионах России, которые принимали эвакуированных ленинградцев, и в зарубежных странах, где проживают блокадники.

«Чтобы помнили их дети и внуки, чтобы не повторялись такие трагедии», — отметил Беглов.

Инициатива создания монумента появилась в результате диалога между правительством Петербурга и руководством израильского Союза ветеранов Второй мировой войны — борцов против нацизма, уточнили в Смольном. Идея была поддержана властями Израиля. Стелу установили напротив здания МИД Израиля, рядом с Верховным судом этой страны, в 600 метрах от Кнессета.

«В эти дни, в годовщину Ленинградского Дня Победы, мысли миллионов людей, как ниточки, ведут в блокадный Ленинград. Память о жертвах войны тесно связывает народы России и Израиля. 900-дневная блокада Ленинграда — наша общая боль. Подвиг жителей осажденного города — наша общая гордость», — заявил спикер ЗакСа Петербурга Вячеслав Макаров, участвующий в делегации.

Монумент был создан совместной израильско-российской группой архитекторов и скульпторов. Со стороны Российской Федерации работали архитекторы Анатолий Чернов и Лада Чернова, скульптор Владислав Маначинский, со стороны Израиля — архитектор Кассиф Эуд, скульптор-исполнитель Адам Стил.

Главный элемент композиции — стела, на которой размещены символы Израиля и Ленинграда, а также силуэты людей. Символы Ленинграда — это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, которые обстреливали город, в котором жили и работали защитники и труженики блокадного Ленинграда. Израиль символизирует опутанная колючей проволокой звезда Давида с менорой в центре — символ концентрационных лагерей. При приближении людей к памятнику начинает работать метроном, который звучал в блокадном Ленинграде. Текст на памятнике размещен на трех языках: русском, иврите и английском.