Иерусалим, , 15:41 — REGNUM Никакие другие примеры в истории не сравнимы с трагедией блокадного Ленинграда и Холокоста. Об этом сегодня, 23 января, на торжественной церемонии открытия в Иерусалиме памятника «Свеча памяти» заявил президент РФ Владимир Путин.

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«В истории немало примеров невиданной стойкости, жертвенных подвигов, масштабных человеческих трагедий. Но блокаду Ленинграда и Холокост ни с чем сравнить нельзя», — подчеркнул российский лидер.

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Глава государства отметил, что для него большая честь участвовать в открытии памятника, посвящённого подвигу защитников Ленинграда.

«Для меня это не пустой звук. Мой отец защищал свой родной город на фронте, а мама была в блокадном городе с ребенком, который умер в 1942 году и похоронен на Пискаревском кладбище среди сотен тысяч других горожан», — рассказал Путин.

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Президент России назвал общим долгом передать «священную память» о Великой Отечественной войне потомкам, как и «справедливый гнев о содеянном нацистами», и сохранить благодарность к тем, кто помог сохранить свободу.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Израиля открыли в центре Иерусалима монумент «Свеча памяти», посвященный подвигам жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны.