Иерусалим, , 15:45 — REGNUM Родственница героя восстания пленников в лагере смерти Собибор Леона Фельдгендлера Ница Шахам получила орден Мужества из рук российского президента Владимира Путина. Церемония состоялась 23 января во время визита российского лидера в Израиль.

В июле 2019 года Путин подписал указ о посмертном награждении Леона Фельдгендлера за личное мужество. Фельдгендлер был сыном главного раввина посада Жулкевки, который находился в Люблинской губернии Российской империи. Ныне это территория Польши.

В концлагерь Собибор Фельдгендлер попал в 1942 году, там он возглавил лагерное подполье. В 1943 году Фельдгендлер стал одним из организаторов восстания, которое возглавил советский офицерй Александр Печерский. В апреле 1945 года Фельдгендлера убили в Люблине.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин также призвал мировое сообщество не игнорировать открытое продвижение идей расизма и антисемитизма, а также попытки исказить правду о Второй мировой войне и оправдать агрессоров и их пособников. Его обращение изложено в книге «Помнить о Холокосте, бороться с антисемитизмом», представленной на форуме памяти Холокоста в Иерусалиме.

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