Москва, , 15:32 — REGNUM Российская делегация в ПАСЕ намерена проинформировать коллег по вопросу имплементации решений ЕСПЧ в связи с обсуждаемыми поправками в Конституцию РФ. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом сообщил глава делегации, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Будем информировать наших коллег на заседании юридического комитета по имплементации решений европейского суда по правам человека. Уверен, что возникнут вопросы в связи с принятием сегодня в первом чтении поправки в Конституцию, где говорится о соотношении российского и международного права», — сказал Толстой журналистам.

Защищенность прав граждан РФ по линии ЕСПЧ не меняется, заверил он.

«Хочу сразу сказать, что речь идет, прежде всего, о тех решениях международных органов, которые нарушают Конституцию РФ, а не о всех решениях, как пытаются преподнести наши недоброжелатели. Правовая защищенность граждан России, в том числе и по линии ЕСПЧ, никаким образом не меняется и никаким образом не пострадает в связи с будущими решениями по изменению Конституции», — заявил Толстой.