Ростов-на-Дону, , 15:32 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев в ходе большой пресс-конференции 23 января развеял слухи о наличии у него грин-карты и гражданства США, передаёт ИА REGNUM.

«Как вам доказать или что предъявить? Грин-карту показать? Шучу, конечно. У меня нет другой страны и никогда не будет. Я жил, живу и будут жить только в России. Я никогда в жизни даже не задумывался. А враньё, которое распространяется, пусть останется на совести тех, кто на этом зарабатывает деньги», — ответил глава региона журналистам.

ИА REGNUM отмечает, что в ряде Telegram-каналов регулярно появляются сообщения о якобы наличии у российских чиновников, в том числе донского губернатора, иностранного гражданства или грин-карт США.