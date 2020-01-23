Тбилиси, , 15:34 — REGNUM Фракция «Независимые депутаты» вызвала в парламент министра финансов Грузии Иване Мачавариани, чтобы получить ответы на ряд вопросов. Текст обращения 23 января опубликовала пресс-служба парламента.

В обращении говорится, что встреча должна состояться не позднее февраля. Министру заданы три вопроса, на которые депутаты хотели бы получить ответы.

Народных избранников интересует график взыскания долгов по налогам в размере 50 млн лари (около $17 млн по курсу) с телекомпаний «Рустави 2», «Имеди» и «Маэстро».

Также «Независимые депутаты» хотят узнать, как продвигается дело о выявленных фальшивых активах на 100 млн лари (около $35 млн по курсу). И последний вопрос — позиция министерства о законопроекте с изменениями закона об азартных играх, который находится в парламенте с 2017 года.