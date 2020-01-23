Белград, , 15:28 — REGNUM Первые совместные учения Вооружённых сил Сербии и Белоруссии «Совместный удар» пройдут на сербской территории в сентябре 2020 года. Об этом сообщает белградская газета «Политика» со ссылкой на источники в министерстве обороны Сербии.

По информации издания, сценарий учений, состав вооружённых сил, которые будут задействованы в них, и другие вопросы пока не согласованы. Они будут обсуждаться на предстоящих плановых конференциях оборонных ведомств.

Напомним, о планах Белоруссии и Сербии провести в 2020 году первые совместные военные учения было объявлено в конце декабря на встрече заместителей министров обороны двух стран Олега Воинова и Милана Ранковича. Учения пройдут в дополнение к традиционным Армейских играм и российско-сербско-белорусским учениям «Славянское братство». Тогда же была подтверждена договорённость о визите министра обороны Сербии Александра Вулина в Минск на празднование годовщины основания Вооруженных сил Белоруссии.

По информации сербских СМИ, в текущем году республика также планирует провести первые совместные военные учения с Китаем.