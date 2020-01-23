Париж, , 15:27 — REGNUM Совет Европы должен отреагировать на украинский законопроект о дезинформации. С таким призывом выступило постоянное представительство России при Совете Европы.

«Мы призываем Совет Европы отреагировать на ещё одну инициативу на Украине, направленную на ограничение свободы выражения», — говорится в дипмиссии в Twitter.

Добавим, что Европейская федерация журналистов (EFJ) уже отреагировала на разработку на Украине законопроекта о дезинформации. В организации заявили, что EFJ категорически отвергает любое предложение, согласно которому «государство будет регулировать журналистскую деятельность и налагать какие-либо ограничения на журналистов». Генеральный секретарь EFJ Рикардо Гутьеррес призвал правительство Украины строго соблюдать права на журналистское саморегулирование и независимость СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине января министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский и его первый заместитель Анатолий Максимчук представили так называемый законопроект о противодействии дезинформации. Документ предполагает наказание в виде штрафов или тюремного срока до семи лет за распространение недостоверной информации.

Суммы штрафов колеблются от 4,7 млн гривен (около 12 млн рублей) до 9,4 млн гривен (около 23,8 млн). В случае если дезинформация коснётся «национальной безопасности» Украины, то журналисту может грозить либо штраф (от пяти до десяти тысяч необлагаемых налогом минимумов), либо исправительные работы сроком от одного года до двух лет.

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