Москва, , 15:22 — REGNUM Драматизм ситуации российско-украинских отношений состоит в том, что остались считанные недели до новой встречи в нормандском формате, а с чем выходить на эту встречу, до сих пор непонятно, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.

«Это так называемая встреча на полях. Когда нормальный диалог отсутствует, нет нормальных визитов, то лидеры используют возможность накоротке обсудить ситуацию. А ситуация довольно драматичная. В чем драматизм ситуации? Была нормандская встреча. Осталось очень много вопросов. Говорили о том, что, возможно, в марте будет новая встреча. Время истекает. Январь почти истёк. Остались считанные недели. Непонятно, с чем выходить на эту встречу. Просто фотографироваться? Нет, — сказал Строкань. — Нужно понять, готова ли Украина не имитировать, а реально действовать для того, чтобы были серьёзные основания поездки на новую встречи. И сейчас важно сверить часы и понять, где мы находимся».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Кремля, власти Украины запросили у официальной Москвы возможность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.