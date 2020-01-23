Москва, 23 января 2020, 15:22 — REGNUM Драматизм ситуации российско-украинских отношений состоит в том, что остались считанные недели до новой встречи в нормандском формате, а с чем выходить на эту встречу, до сих пор непонятно, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя желание президента Украины Владимира Зеленского встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Израиле.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Кремля, власти Украины запросили у официальной Москвы возможность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.