Москва, , 15:22 — REGNUM Глава российской делегации в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») рассчитывает, что полномочия делегации будут подтверждены и парламентарии смогут сосредоточиться на конструктивной работе, передает корреспондент ИА REGNUM 23 января.

«Сессия начинается с подтверждением полномочий делегации. В данном случае я надеюсь, что тенденции на преодоление кризиса в ПАСЕ всё-таки останутся в силе, и полномочия российской делегации будут подтверждены. Мы со своей стороны хотим сосредоточиться на конструктивной работе по всей повестки», — заявил Толстой журналистам.

Также, по его словам, в ПАСЕ будет вынесен принципиальное для России и вообще для существования Совета Европы вопрос о новом трехстороннем механизме по преодолению кризисных ситуаций, которые основываются на том, что в отношении стороны, нарушившей базовые принципы Совета Европы могут быть приняты те или иные меры.

«Мы считаем, что такая (предлагаемая) процедура должна носить исключительный характер. Задача Совета Европы не в том, чтобы кого-то наказывать, а выстраивать Европу без разделительных линий. Мы считаем, что для такой процедуры необходимо повышение кворума», — указал парламентарий.

Отметим, что не менее 30 человек из не менее пяти национальных делегаций должны встать и заявить об оспаривании полномочий. Далее комитет по мониторингу в течение 24 часов готовит и представляет доклад и проект резолюции. До момента его оглашения и принятия резолюции делегация обладает всеми правами (может участвовать в заседании, выступать и голосовать). По проекту резолюции о ратификации полномочий делегации, в отношении которой проводится процедура оспаривания, голосовать не имеет права.

В Страсбурге откроется очередная сессия ПАСЕ.

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