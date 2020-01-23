Москва, , 16:02 — REGNUM Обстановка в Сирии в значительной мере стабилизирована, однако на неподконтрольных правительству территориях остаются очаги напряженности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 23 января в ходе регулярного брифинга в Москве.

Она отметила, что в сутки фиксируется до 60 инцидентов, связанных с ведением огня. Продолжают гибнуть сирийские военные, правительственные силы выгружены реагировать на вылазки террористов.

«Нет объективной необходимости в сохранении трансграничного механизма», — заявила Захарова, говоря о поставках гуманитарной помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в пресс-центре МИД проходит брифинг Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики.