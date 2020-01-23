Дамаск, , 15:20 — REGNUM Сроки проведения, а также повестку дня очередного заседания Конституционного комитета обсудит с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом 28 января в Дамаске спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен. Об этом 23 января сообщает сирийская газета Al Watan.

По данным издания, третий раунд переговоров между правительством Сирии, сирийской оппозицией и гражданскими обществами может пройти в Женеве в феврале текущего года.

«Педерсен хочет заранее согласовать со сторонами повестку предстоящей встречи», — приводит издание слова западного дипломатического источника из Нью-Йорка, который также отметил, что спецпосланник стремится этим провести сближение позиций сторон переговоров для выработки общей платформы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительственные войска Сирии подверглись нападению со стороны боевиков, их атака была совершена накануне вечером, в сирийской провинции Идлиб.