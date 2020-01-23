Белград, , 15:15 — REGNUM Россия окажет содействие Белоруссии в проведении капитального ремонта и модернизации истребителей МиГ-29 для их последующей передачи Сербии. Об этом сообщает белградская газета «Политика».

"Мы помогаем белорусам в ремонте и модернизации самолётов МиГ-29 до уровня МиГ-29 М2», — приводит издание слова российского источника, знакомого с ситуацией.

Речь идёт о четырёх самолетах, которые Минск намерен передать Белграду в рамках военно-технической помощи. В настоящее время эти истребители находятся в Белоруссии и должны быть доставлены в Сербию после ремонта.

Ранее сообщалось, что самолёты будут модернизированы по той же схеме, что и шесть МиГ-29, которые Сербии ранее передала Россия.

После получения всех машин Сербия будет иметь эскадрилью из 14 истребителей МиГ-29, что сделает её военно-воздушные силы сильнейшими в регионе.