Уфа, , 15:22 — REGNUM Институт Почетного консула Турции планируют открыть на территории Башкирии. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Турецкой республики в России Мехмет Самсар на встрече с главой Башкирии Радием Хабировым, 23 января сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По словам Мехмета Самсара, Башкирия имеет очень важное значение для Турции с точки зрения экономической привлекательности.

Стороны отметили, что появление в Башкирии института почетного консульства Турции будет способствовать укреплению и дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества.

По словам Радия Хабирова, Башкирия и Турция успешно реализуют инвестиционные проекты. Одним из самых крупных совместных проектов является строительство Восточного выезда из столицы Башкирии, стоимость которого оценивается в 33,5 млрд рублей.

Кроме этого, в Уфе планируют совместно с инвестором из Турции построить новый корпус роддома, стоимость которого составит порядка трех млрд рублей.

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