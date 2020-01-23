Иерусалим, , 15:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед французской аудиторией, живущей в Иерусалиме, передает BFM TV.

«Побывать здесь вместе — значит знать трагическую часть нашей истории», — заявил Эммануэль Макрон.

«Франция не забывает, она рассчитывает на вас. Я здесь прежде всего ради памяти. Нужно знать трагическую часть нашей истории», — заявил президент Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла.

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