Иерусалим, 23 января 2020, 15:06 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выступил перед французской аудиторией, живущей в Иерусалиме, передает BFM TV.
«Побывать здесь вместе — значит знать трагическую часть нашей истории», — заявил Эммануэль Макрон.
«Франция не забывает, она рассчитывает на вас. Я здесь прежде всего ради памяти. Нужно знать трагическую часть нашей истории», — заявил президент Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла.
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