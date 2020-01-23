Давос, Швейцария, , 15:02 — REGNUM За принятие Грузии в состав Североатлантического альянса (НАТО) выступает Турция. Об этом 23 января заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу на дискуссионной сессии «Будущее НАТО», состоявшейся на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.

«Я не понимаю, почему мы не пригласили Грузию, или почему мы не активировали план действий для Грузии, чтобы (ей) стать членом НАТО)», — приводит слова главы МИД Турции Reuters.

Также он отметил, что Турцию всё время на Западе критикуют за поддержание добрососедских отношений с Россией, однако сами ругающие в тоже время не согласны пригласить в НАТО Грузию, боясь осложнения своих отношений с Россией.

«Грузия нуждается в нас, и нам нужен (такой) союзник, как Грузия. Так что нам нужно расширение (НАТО) и Грузия должна быть членом (альянса)», — заявил Чавушоглу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время дискуссионной сессии «Будущее НАТО» заявил, что зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ПВО российского производства С-400, которые собирается купить у России Турция, совместима с системами НАТО и для изучения данного вопроса необходимо создать рабочую группу.