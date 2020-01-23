Москва, , 14:57 — REGNUM Российская делегация в ПАСЕ намерена поднять вопрос о нарушении Украиной базовых принципов Совета Европы в отношении населения страны. Как передает корреспондент ИА REGNUM 23 января, об этом журналистам сообщил глава делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия»).

«Делегация будет ставить вопрос о нарушении базовых принципов Совета Европы со стороны Украины в отношении положения русского языка на Украине. Мы считаем, что 20 млн наших соотечественников имеют право и должны иметь возможность обучаться и разговаривать на русском языке, и никакие ссылки на то, что, как сделали украинские коллеги, что есть языки СЕ с есть язык украинский, а других языков нет — они в Совете Европы, уверен, не пройдут», — заявил Толстой.

Российская делегация в этом вопросе рассчитывают на поддержку делегаций других стран.

«Нас поддерживает целый ряд делегаций, которые также считают, что закон об образовании… и решения, которые были приняты на Украине, носят дискриминационный характер в отношении части населения этой страны. Здесь мы собираемся все достаточно активно тоже взаимодействовать, и, надеюсь, что удастся положение это исправить», — сказал Толстой.

В Страсбурге пройдет очередная сессия ПАСЕ.