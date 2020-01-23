Киев, 23 января 2020, 14:56 — REGNUM Главными причинами депопуляции Украины является миграция, война и проблемы с рождаемостью. Об этом заявил на брифинге министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, сообщил 23 января «Интерфакс-Украина».
Министр отметил, что негативный баланс между рождаемостью и смертностью является главной причиной вымирания Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубилет озвучил результаты электронной переписи населения Украины. В стране осталось 37 млн 289 тысяч человек.
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