Киев, , 14:56 — REGNUM Главными причинами депопуляции Украины является миграция, война и проблемы с рождаемостью. Об этом заявил на брифинге министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, сообщил 23 января «Интерфакс-Украина».

"Есть три больших блока: первый — «оккупированные территории», второй — негативный тренд по миграции, у нас эмигрируют больше чем приезжают назад, и третье, к сожалению, это демографический тренд, у нас смертей больше чем рождаемости», — рассказал он.

Министр отметил, что негативный баланс между рождаемостью и смертностью является главной причиной вымирания Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дубилет озвучил результаты электронной переписи населения Украины. В стране осталось 37 млн 289 тысяч человек.

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