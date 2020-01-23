Тбилиси, , 14:51 — REGNUM Сигналы из Вашингтона говорят о том, что Грузия продолжает оставаться стратегическим партнером США. Такое заявление 23 января сделал председатель комитета по юридическим вопросам парламента Грузии Анри Оханашвили, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

«Следует подчеркнуть одно — в закон о бюджете США не попала бы Грузия, как одна из исключительных стран, в отношении которой Америка осуществляет поддержку, если бы она свернула с пути демократического развития», — сказал Оханашвили.

Он также отметил, что письмо с критикой действий грузинского правительства, которое недавно написали четыре члена Конгресса США, тоже подтверждает, что Грузия продолжает идти путем демократических реформ, иначе письмо не было бы написано.

Кроме того, Оханашвили предположил, что беспокойство, о котором написали конгрессмены в письме, возможно вызвано тем, что их ввели в заблуждение.

Как передавало ИА REGNUM, ранее четыре члена Конгресса США написали на имя премьер-министра Грузии Георгия Гахарии письмо с критикой действий грузинских властей, которые, по мнению конгрессменов, говорят о том, что Тбилиси свернул с пути демократических реформ.