Москва, 23 января 2020, 14:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает повысить свой рейтинг «внутри глобальной политической тусовки», пытаясь для достижения этой цели организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Кремля, власти Украины запросили у официальной Москвы возможность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.
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