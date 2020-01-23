Москва, , 14:45 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает повысить свой рейтинг «внутри глобальной политической тусовки», пытаясь для достижения этой цели организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным, считает эксперт центра социально-консервативной политики Игорь Кимаковский.

«Я хочу обратить внимание на факт, который многими забывается, — заметил в свою очередь военный аналитик Дмитрий Таран. — Даже после развала Советского Союза Российская Федерация является гарантом безопасности всех постсоветских республик. Мы накрываем щитом ПВО и ПРО все постсоветские республики. И с этой точки зрения, естественно, есть о чём поговорить. И по старшинству, конечно, киевский князь идёт к московскому царю и просит».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации пресс-службы Кремля, власти Украины запросили у официальной Москвы возможность организовать встречу украинского президента Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Израиле.

Читайте ранее в этом сюжете: Власти Украины попросили устроить встречу Зеленского с Путиным в Израиле