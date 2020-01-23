Берн, , 14:44 — REGNUM Зенитный ракетный комплекс (ЗРК) ПВО российского производства С-400, которые собирается купить у России Турция, совместима с системами НАТО и для изучения данного вопроса необходимо создать рабочую группу. Об этом 23 января заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время дискуссионной сессии «Будущее НАТО» на ежегодном заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

«Утверждается, что (российские ЗРК ПВО) С-400 и (американские истребители пятого поколения) F-35S несовместимы. Вот в чем дело. Наше предложение — давайте создадим рабочую группу, и НАТО может возглавить ее, а затем пусть эксперты сделают оценку и предоставят её нам», — приводит слова Чавушоглу Reuters

Также он отметил, что указанные системы вооружений, по мнению Турции, являются совместимыми и, по мнению Анкары, не создают никаких угроз для системы НАТО или союзников по НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна и Российская Федерация смогли решительно завершить сделку по поставке зенитно-ракетных комплексов С-400.