Иерусалим, , 14:42 — REGNUM Во время своего первого визита в Израиль на посту президента Франции Эммануэль Макрон встретился с главой Палестины Махмудом Аббасом в городе Рамалла, передает BFM TV.

Стороны обсудили последние события в урегулировании мирного процесса и региональных делах.

«Мы серьезно относимся к организации законодательных и президентских выборов на палестинских территориях, включая оккупированный Иерусалим», — заявил Махмуд Аббас.

Со своей стороны, Эммануэль Макрон подтвердил, что Франция поддерживает мирный процесс и решение о создании двух независимых государств.

«Франция будет продолжать поддерживать палестинский народ в создании институтов и развитии экономики», — добавил глава французского государства.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Тель-Авив (Израиль) во вторник вечером, 21 января 2020 года, для участия в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста в Иерусалиме.

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