Анкара, , 14:50 — REGNUM Министерство внутренних дел Турции распорядилось депортировать из страны двух боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), об этом 23 января сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, бандиты являлись гражданами Белоруссии, именно туда они и были выдворены. Власти страны продолжат политику высылки из страны иностранных граждан, виновных в терроризме.

В настоящее время власти Турции депортировали из страны 7 тыс. 500 человек, сотрудничавших с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и имеющих иностранное гражданство. Свыше 1 тыс. иностранных боевиков до сих пор находятся в тюрьмах страны.