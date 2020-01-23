Иерусалим, , 14:45 — REGNUM Израильский президент Реувен Ривлин отметил роль России в борьбе с антисемитизмом и заявил, что без усилий РФ победить такие явления невозможно. Об этом он сказал 23 января на встрече с российским президентом Владимиром Путиным в Иерусалиме.

На мировой арене есть общее понимание недопустимости проявлений антисемитизма, ксенофобии и фашизма. Бороться с антисемитизмом нужно вместе, подчеркнул Ривлин, приветствовав усилия России на этом направлении.

«Эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия принимала в ней активное участие», — сказал президент Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января российский лидер прибыл в Израиль с однодневным визитом. Путина пригласили в качестве главного иностранного гостя на всемирный форум, посвящённый сохранению памяти о Холокосте.

Читайте также: Путин назвал Холокост общей трагедией Израиля и России

Читайте ранее в этом сюжете: Путин и Нетаньяху отрыли в Иерусалиме стелу «Свеча памяти»