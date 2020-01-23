Иерусалим, , 14:25 — REGNUM Сегодня, 23 января, в центре Иерусалима был открыт монумент «Свеча памяти», посвященный подвигам жителей блокадного Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Участие в торжественной церемонии приняли президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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Открытие памятника проходило под мелодию «Священная война». В основании памятника заложена капсула с землей Пискаревского мемориала. На самой стеле размещены два символа: петербургский — это Медный всадник и силуэт Петропавловской крепости в прицеле вражеских орудий, и израильский — звезда Давида с менорой в центре.

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Добавим, что когда люди будет приближаться к памятнику, внутри «Свечи» будет звучать ленинградский метроном.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 23 января, президент РФ Владимир Путин находится с однодневным визитом в Израиле. В Иерусалиме он примет участие в пятом Всемирном форуме по Холокосту, посвящённом 75-летию освобождения Освенцима и Международному дню памяти жертв Холокоста.

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