Киев, , 14:21 — REGNUM К имплементации законодательства ЕС Украине нужно действительно подходить очень осторожно, заявил 23 января украинский экономист Владимир Дубровский, комментируя соответствующее высказывание главы фракции «Слуга народа» Давида Арахамии.

Но, подчеркнул эксперт, осторожничать нужно с совершенно с других, чем озвучил соратник Зеленского, и даже скорее противоположных позиций.

«Далеко не все, что сколько-нибудь успешно работает в странах с устоявшимися традициями верховенства права, компетентной и «рыночно-ориентированной» (до той степени, до какой это может быть), мало коррумпированной бюрократией, и т.д. — часто ведет к противоположным последствиям там, где всего перечисленного нет. В частности, на Украине», — пояснил эксперт.

По мнению Дубровского, стране нужны вначале «европейские принципы», а потом уже — «европейские нормы» в той их части, которая может быть использована для расширения коррупционных возможностей.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Давосе Давид Арахамия внезапно заявило том, что Киеву нужно «временно отказаться» от политики гармонизации своего законодательства с ЕС. Высказывание одного из ключевых соратников президент Зеленского было жестко раскритиковано экспертным сообществом.