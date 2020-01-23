Путраджая, Малайзия, , 14:14 — REGNUM Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад встретился с лидером палестинского движения ХАМАС Исмаилом Хания в Путраджайе 22 января 2020 года, сообщает Antara.

Исмаил Хания выразил благодарность Махатхиру Мохамаду за усилия по распространению свежих идей об исламском мире посредством проведения саммита в Куала-Лумпуре. Глава ХАМАС также выразил признательность премьер-министру за усилия и поддержку палестинского народа.

Стороны обсудили ряд вопросов, связанных с судьбой палестинского народа, позицией Израиля в Иерусалиме и Газе.

По этому случаю Махатхир Мохамад подтвердил свою решительную позицию в поддержке палестинского народа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Саудовской Аравии увеличило квоту на совершение хаджа в Мекку для граждан Малайзии до 31 600 человек.

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