Ашхабад, , 14:10 — REGNUM Проект программы оказания гуманитарной помощи Афганистану на 2020−2022 годы разработан в Туркмении. Об этом заявил министр иностранных дел республики Рашид Мередов на заседании правительства, сообщает издание «Туркмения сегодня».

Отмечается, что Туркмения в течение нескольких лет предоставляет соседнему Афганистану экономическую и гуманитарную помощь. В частности, туркменские специалисты строят школы и учреждения здравоохранения.

Кроме того, Туркмения продолжает поставлять в Афганистан электроэнергию по льготным тарифам, а также выделяет квоты на обучение афганских студентов в вузах страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов заявил, что Ашхабад готов предоставить все необходимые условия для налаживания мирного диалога по Афганистану.

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