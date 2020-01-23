Варшава, , 14:08 — REGNUM Кризисный штаб, который будет заниматься отслеживанием выступлений на форуме памяти о Холокосте в израильском мемориальном комплексе Яд Вашем, особенно выступления президент РФ Владимира Путина, создали польские власти. Об этом 23 января глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик рассказал Польскому агентству печати.

Как заявил Дворчик, в состав данной кризисной группы вошли представители президента, премьер-министра и МИД Польши.

«Мы будем сразу же реагировать в зависимости от того, что произойдет в Иерусалиме», — сказал глава канцелярии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили, что противоречивые заявления стали реакцией Варшавы на анонс публикаций архивных документов по Второй мировой войне, сделанный Москвой.