Москва, 23 января 2020, 14:02 — REGNUM Польша претендует на то, чтобы стать лидером новой Европы, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента Польши Анджея Дуды посетить пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
В итоге, как полагает Строкань, год памяти превратится в год беспамятства, так как разрушаются те основы, которые делают людей людьми.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.
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