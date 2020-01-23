Москва, , 14:02 — REGNUM Польша претендует на то, чтобы стать лидером новой Европы, считает международный обозреватель издательского дома «Коммерсантъ» Сергей Строкань. Об этом он заявил 23 января в эфире программы «Время покажет» на Первом канале, комментируя отказ президента Польши Анджея Дуды посетить пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

«Что сегодня пытается сделать Польша? Она пытается каким-то образом капитализировать то, что происходило тогда, предложив своё прочтение истории, — сказал Строкань. — И конвертировать это в какие-то конкретные геополитические дивиденды. О каких дивидендах идёт речь? Прежде всего Польша претендует на то, чтобы стать лидером новой Европы. Для меня это за гранью морали. Но геополитика — вещь циничная. Но Польша пытается под общим знаменателем антироссийского проекта выстроить тех, кто смотрит на Польшу как на старшего брата. О каких странах идёт речь? Это страны Прибалтики и Украина».

В итоге, как полагает Строкань, год памяти превратится в год беспамятства, так как разрушаются те основы, которые делают людей людьми.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда не поедет в Израиль на пятый Всемирный форум памяти Холокоста, который организует израильский институт Яд Вашем.

Читайте ранее в этом сюжете: Израильский прецедент: Польша наступает на дипломатические грабли