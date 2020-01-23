Давос, Швейцария, , 13:55 — REGNUM Советы шведской экологической активистки Греты Тунберг стоит слушать только в случае, если она поступит в колледж и станет изучать там экономику. Об этом 23 января заявил глава американского минфина Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе, его слова приводит агентство Reuters.

«Она главный экономист? Когда она поступит в колледж и станет изучать экономику, она может вернуться (на форум в Давосе) и выступить перед нами», — заявил Мнучин в ответ на вопрос одного из журналистов о призыве Тунберг отказаться от использования углеводородов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на форуме в Давосе шведская экоактивистка Грета Тунберг обвинила мировые СМИ в замалчивании климатических проблем, связанных с выбросами углекислого газа.