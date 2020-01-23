Ташкент, 23 января 2020, 13:51 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, направленный на совершенствование исполнительной структуры правительства республики, сообщили в пресс-службе министерства юстиции республики.
Согласно документу, упраздняется должность первого заместителя премьер-министра — министра транспорта республики, заместителя премьер-министра по вопросам социального развития, секретариата по вопросам социального развития, а также ряд других структур правительства.
В структуре правительства появятся новые должности: первого заместителя премьер-министра, заместителя премьер-министра по вопросам образования и здравоохранения, заместителя премьер-министра — председателя Госкомтуризма, советника премьер-министра по вопросам развития топливно-энергетической и химической промышленности, а также семь секретариатов.
Напомним, 22 января депутаты законодательной палаты Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана одобрили 35 кандидатов в члены правительства, представленных премьер-министром Абдуллой Ариповым.
Читайте также: Премьер-министр Узбекистана выдвинул кандидатов в министры — СМИ