Дамаск, , 13:47 — REGNUM Правительственные войска Сирии подверглись нападению со стороны боевиков. Атака была совершена накануне вечером, 22 января, в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщили в Российском центре примирения враждующих сторон в Сирии.

Читайте также: Восемь человек погибли при обстреле пригорода Алеппо

«22 января с наступлением тёмного времени суток на направлении Абу-Джрейф — Самка до 200 боевиков группировки «Исламская партия Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), при поддержке 20 пикапов, одного танка, двух БМП и двух «джихад-мобилей» атаковали позиции сирийских правительственных войск», — уточняется в сообщении центра.

Также по теме: В Сирии за три дня при атаках боевиков погибли около 100 человек

Террористы применили «баллонометы» и реактивные системы залпового огня. Боевикам удалось выбить подразделения сирийских войск с занимаемых позиций и отступить.

Ещё одна атака была совершена на направлении Маар-Шмарин — Крати двумя отрядами террористов общей численностью около 250 человек.

В результате сирийские войска уничтожили до полусотни боевиков, ещё около 90 получили ранения. Не обошлось и без потерь со стороны правительственных войск Сирии. По данным центра, было убито как минимум 40 военных, ещё около 80 получили ранения.

Читайте ранее в этом сюжете: Российские и сирийские ВВС нанесли массированный удар по боевикам в Алеппо