Берлин, , 13:44 — REGNUM Немецкий железнодорожный оператор Deutsche Bahn будет оказывать «Укрзализныце» консультативные услуги, заявил представитель пресс-службы компании Керстин Экштайн 23 января в ответ на запрос журналистов ТАСС.

Она уточнила, что речь идёт не об управлении, а о консультировании «Укрзализныци». Эти услуги будет оказывать компания DB Engineering & Consulting, входящая в Deutsche Bahn. Она поможет украинской компании решить ряд предпринимательских и технических вопросов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что участие Deutsche Bahn позволит «Укрзализныце» избавиться от коррупции, а также поднять качество обслуживания на железных дорогах страны.

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