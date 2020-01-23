Минск, , 13:33 — REGNUM «Вы должны меня к ученым чаще подтаскивать. Говорим о том, что наука — это основа, а президент телепается там, где должны министры и губернаторы работать. Хотя без реального сектора экономики, той же несчастной нефти и газа, нам никуда», — заявил 23 января Александр Лукашенко, обращаясь к председателю белорусской Высшей аттестационной комиссии.

В ходе церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов профессора научным и научно-педагогическим работникам, как сообщает пресс-служба президента Белоруссии, Лукашенко сказал: «Что касается практико-ориентированности — это жесткое мое требование. Нам разглагольствования никакие не нужны, начиная от гуманитарных до естественных, точных наук. Нам нужны разработки ученых, которые можно применить у нас на деле».

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«Надо нам выбрать время, чтобы «допросить» руководителя Академии наук по выполнению тех поручений, которые были даны мною в прошлом и позапрошлом годах. Я имею в виду и электромобиль, еще какие-то направления… Где оно, на каком уровне? Надо определиться, может, после первого квартала, и переговорить в Академии наук с учеными на предмет реализации их открытий», — сказал белорусский лидер.

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