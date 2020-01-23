Иерусалим, , 13:33 — REGNUM Институт Яд Вашем, один из организаторов пятого Всемирного форума памяти холокоста, неприятно удивил поступок президента Украины Владимира Зеленского, который прилетел в Израиль, но отказался принять участие в этом международном мероприятии, сообщает израильская газета «Исраэль хайом».

Как ранее написал в своем блоге сам Зеленский, он решил передать места украинской делегации людям, пережившим Холокост. Как заявили «Исраэль хайом» источники в Яд Вашем, это «загадочное решение» и «печально», что президент Украины «цинично использует событие, имеющее большое значение для мира».

Ранее институт отметил, что решение Зеленского «вызывает недоумение» и очень жаль, что он «сделал свой такой шаг на мероприятии под названием «Помни о Холокосте, сражайся с антисемитизмом».