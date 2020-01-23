Джалал-Абад, Киргизия, , 13:33 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 23 января, подписал указ об освобождении Нурболота Мирзахмедова с поста министра чрезвычайных ситуаций, передает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что Мирзахведов уволился по собственному желанию.

В то же время пресс-служба правительства республики сообщает о том, что Нурболот Мирзахмедов назначен на должность полномочного представителя правительства в Джалал-Абадской области.

Распоряжение о его назначении подписал сегодня, 23 января, премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев.

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