Иерусалим, , 13:32 — REGNUM Россия и Украина ведут переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами, заявил 23 января президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба президента Украины.

«Два трека, два списка. Список мы согласовали в Минске, будем дополнять перечень установленных лиц», — рассказал он.

Зеленский добавил, что один список касается обмена с ДНР и ЛНР, а второй — обмена с Россией.

«Мы уже начали разговор с Российской Федерацией касательно обмена украинцев… которые пребывают на территории России», — подчеркнул президент Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами.

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