Иерусалим, 23 января 2020, 13:32 — REGNUM Россия и Украина ведут переговоры об очередном обмене удерживаемыми лицами, заявил 23 января президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба президента Украины.
Зеленский добавил, что один список касается обмена с ДНР и ЛНР, а второй — обмена с Россией.
Как сообщало ИА REGNUM, в Иерусалиме Зеленский может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы обсудить вопрос обмена удерживаемыми лицами.
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