Иерусалим, , 13:35 — REGNUM Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отказался уточнять, что означают слова президента РФ Владимира Путина «всё будет хорошо» применительно к осуждённой в России Нааме Иссахар. Об этом Песков сообщил журналистам 23 января.

Представителя Кремля спросили, следует ли понимать слова Путина как намерение помиловать израильтянку Иссахар, осуждённую в России за контрабанду наркотиков. Однако Песков подтвердил лишь, что высказывание «означает именно то, что сказал президент».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 января в Иерусалиме Владимир Путин встретился с матерью Наамы Иссахар Яффой. После беседы он сказал, что Наама — девушка из очень хорошей, порядочной семьи, за которую сильно переживает мать.

«Я ей сказал и еще раз хочу повторить: всё будет хорошо», — заверил президент РФ.

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